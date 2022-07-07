«Готов чинить машину». Никита Мазепин рассказал, как готовился к «Шёлковому пути»

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о своей подготовке к ралли-марафону «Шёлковый путь», который стартует сегодня в Астрахани.



«К «Шёлковому пути» готовился, наверное, как и все: проехал несколько тысяч километров на багги в выходные и свободные от работы на новом месте, в фонде «Мы выступаем как один». Но самая важная, по моему опыту, составляющая твоего развития как гонщика в новом классе — это выступления в гонках. Это тот самый драгоценный опыт, который помогает тебе лучше понимать, как себя вести, как распределять силы свои и машины. Потому что 10 дней гонки тяжелы не только для человеческого организма, но и для техники, которая иногда может не выдержать. Но я надеюсь, что у нас всё будет хорошо.



Я привык ездить на гораздо меньшие дистанции и на совершенно другом типе техники, поэтому привыкал к багги на тестах. Мы ездили в разных городах России и не только по разному покрытию, каждое из которых имеет свою специфику. Иногда это камни, на которых очень тяжело, но ты едешь медленнее и стараешься не пробить колёса. А когда переезжаешь на грунт и едешь на скорости 130 км/ч и рядом с тобой деревья, которые напоминают, что любая авария может закончиться болезненно для твоей машины. Так что осваивался на тестах, собирал накат, но, повторю, главное обучение, считаю, пройдёт именно — хотел сказать в выходные, но понял, что гонка будет гораздо длиннее — в эти ближайшие 10 дней.



Пришлось поработать и над собой. В Формуле-1 ты работаешь с идеалом, и если ты проиграл полторы секунды или вылетел в гравий, то на этом для тебя всё закончено. А тут я слышал историю от Сергея Карякина, как они в первый день, по-моему, на «Шёлковом пути» два года назад, были эвакуированы с трассы одним из тракторов, а после этого через девять дней пришли к финишу первыми. Самое важное — независимо от того, как начинается гонка — не переставать верить в себя. Как хорошие моменты могут начаться рано и быстро закончиться, так и наоборот, всё может перевернуться в последний момент. Я готов чинить машину — мы тренировались это делать, и мне кажется, что я быстро учусь», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.