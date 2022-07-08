Николаев рассказал, почему проехал восемь лишних километров на этапе «Шёлкового пути»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о ходе второго этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором он показал третье время, проиграв Сергею Вязовичу чуть менее девяти минут.



«Спецучасток отличный, интересная трасса, которую можно назвать нейтральной. Были быстрые участки, было сильное бездорожье, где физически приходилось непросто, — можно увидеть, какие мы мокрые, то есть сегодня пришлось поработать. Но главное — навигация. К сожалению, мы потеряли время где-то в середине дистанции. После выхода из песков мы немножко неправильно взяли курс и уехали прилично в сторону. километра на четыре, и столько же пришлось возвращаться назад. Тем не менее это первый серьёзный день, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Как мы всегда говорим, от штурмана зависит очень многое. Сегодняшний день — тому пример. Женя Яковлев немного расстроен, но мы с Богданом Каримовым его поддержали. Всё будет нормально, всё ещё впереди», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».