Тото Вольф отреагировал на то, что оба гонщика «Мерседеса» разбили машины в квалификации

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал аварии Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1.



«Эти двое не должны ругать друг друга или самих себя из-за аварий. Мы давали им машину, которая не была на нужном уровне 10 гонок подряд, а теперь мы начинаем подходить к нужному уровню, пилотировать ближе к уровню лидеров, и в такой ситуации может происходить, что ты просто теряешь машину. Но я бы предпочёл иметь быструю машину и такую квалификационную сессию, как эта, чем не иметь скорости для попадания в первую четвёрку.



В Формуле-1 не существует одной серебряной пули: ты не можешь просто поставить новое крыло, и всё получится. Речь идёт о маленьких шажках. Это была фантастическая работа со стороны инженеров, и я рад её видеть. Если у нашей машины будет хорошая скорость, то мы можем сделать несколько шагов вперёд», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

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