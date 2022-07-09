Тото Вольф отреагировал на то, что оба гонщика «Мерседеса» разбили машины в квалификации

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал аварии Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1.
«Эти двое не должны ругать друг друга или самих себя из-за аварий. Мы давали им машину, которая не была на нужном уровне 10 гонок подряд, а теперь мы начинаем подходить к нужному уровню, пилотировать ближе к уровню лидеров, и в такой ситуации может происходить, что ты просто теряешь машину. Но я бы предпочёл иметь быструю машину и такую квалификационную сессию, как эта, чем не иметь скорости для попадания в первую четвёрку.
В Формуле-1 не существует одной серебряной пули: ты не можешь просто поставить новое крыло, и всё получится. Речь идёт о маленьких шажках. Это была фантастическая работа со стороны инженеров, и я рад её видеть. Если у нашей машины будет хорошая скорость, то мы можем сделать несколько шагов вперёд», — приводит слова Вольфа RacingNews365.
- 9 июля 2022
-
01:30
-
01:23
-
01:15
-
01:10
-
00:51
- 8 июля 2022
-
23:47
-
22:48
-
22:10
-
21:39
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:35
-
19:27
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
16:39
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:31
-
15:12
-
14:51
-
14:42
-
14:00
-
13:09
-
12:54
-
12:46
-
12:46
-
12:11
-
11:33
-
11:25