Хэмилтон прокомментировал аварию и высказал мнение, что мог попасть в топ-3

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, в которой он остался лишь десятым после аварии в третьем сегменте сессии.



«Невероятно разочарован собой. Извиняюсь перед командой. Все так упорно работали над машиной, и мне никогда не нравится возвращать её повреждённой.



Думаю, мы боролись за первую тройку. Причины аварии? У меня нет ответа. Я просто потерял зад машины в седьмом повороте, вот и всё.



Конечно, я ободрён, увидев нашу скорость. Мы не ожидали, что будем сегодня так близко, это очень позитивно. Но я теперь довольно далеко позади. Однако у нас есть спринт, так что надеюсь, что завтра смогу отыграть часть потерь», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.