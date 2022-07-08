Хэмилтон прокомментировал аварию и высказал мнение, что мог попасть в топ-3
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, в которой он остался лишь десятым после аварии в третьем сегменте сессии.
«Невероятно разочарован собой. Извиняюсь перед командой. Все так упорно работали над машиной, и мне никогда не нравится возвращать её повреждённой.
Думаю, мы боролись за первую тройку. Причины аварии? У меня нет ответа. Я просто потерял зад машины в седьмом повороте, вот и всё.
Конечно, я ободрён, увидев нашу скорость. Мы не ожидали, что будем сегодня так близко, это очень позитивно. Но я теперь довольно далеко позади. Однако у нас есть спринт, так что надеюсь, что завтра смогу отыграть часть потерь», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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