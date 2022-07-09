МИД Эстонии запретил российским гонщикам въезд в страну в даты этапа ЧМ по ралли

Российский гонщик Николай Грязин, а также его его штурман Константин Александров не примут участия в седьмом этапе чемпионата мира по ралли WRC, который пройдёт с 14 по 17 июля в Эстонии. Международная автомобильная федерация не отказала Грязину в допуске, и Николай участвовал в предыдущих этапах. Однако недавно в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что не позволят российскому экипажу въехать в страну во время соревнований.

Запрет на въезд Грязина и Александрова вступил в силу 23 июня и заканчивается 18 июля, то есть через день после окончания седьмого этапа ралли. Заместитель канцлера спорта министерства культуры Тарви Пюрн заявил на прошлой неделе, что юридическим основанием для запрета на въезд является гарантия безопасности российской пары.

В личном зачёте пилотов ралли WRC в настоящее время лидирует представитель Финляндии Калле Рованперя. В его активе 145 очков. На втором месте бельгиец Тьерри Нёвиль, на счету которого 80 баллов. Третью позицию с 27 очками занимает эстонец Отт Тянак. Грязин с шестью баллами на 18-м месте.