У Никиты Мазепина кончился бензин на финише 3-го этапа ралли «Шёлковый путь». Видео

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин занял третье место в классе мотовездеходов по итогам третьего этапа известного ралли-марафона «Шёлковый путь». Россиянин представляет команду Can-Am. Победителю этапа в этой категории Алексею Черкесову Никита проиграл чуть менее двух минут, а своего товарища по команде Сергея Карякина Мазепин опередил почти на пять минут.
Уже на финише на авто Никиты закончился бензин. Из-за этого его пришлось какое-то время толкать собственными усилиями.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Третий этап:
1. Алексей Черкесов – 4.07,25.
2. Дмитрий Черкесов +01,48.
3. Никита Мазепин +01,53.
4. Армен Пузян +02,11.
5. Сергей Карякин +06,39.
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