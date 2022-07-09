У Никиты Мазепина кончился бензин на финише 3-го этапа ралли «Шёлковый путь». Видео

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин занял третье место в классе мотовездеходов по итогам третьего этапа известного ралли-марафона «Шёлковый путь». Россиянин представляет команду Can-Am. Победителю этапа в этой категории Алексею Черкесову Никита проиграл чуть менее двух минут, а своего товарища по команде Сергея Карякина Мазепин опередил почти на пять минут.



Уже на финише на авто Никиты закончился бензин. Из-за этого его пришлось какое-то время толкать собственными усилиями.

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Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Третий этап:



1. Алексей Черкесов – 4.07,25.

2. Дмитрий Черкесов +01,48.

3. Никита Мазепин +01,53.

4. Армен Пузян +02,11.

5. Сергей Карякин +06,39.