Феттель поддержал решение ФИА не вмешиваться во время Гран-при Великобритании

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поддержал решение ФИА не вмешиваться в гонку на Гран-при Великобритании из-за стиля вождения Макса Ферстаппена.
Ферстаппен агрессивно оборонялся в борьбе с Миком Шумахером, после чего руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер призвал дать дополнительные пояснения к правилам.
«Ферстаппен агрессивно атаковал и меня, но он в любом случае был быстрее меня и всё равно бы смог выйти вперёд, так что я не переживал по этому поводу. Возможно, если бы его единственным шансом обойти меня была моя ошибка, то я бы обратил внимание ФИА на это, но, в конце концов, это гонка.
Я смотрел и другие инциденты на трассе. Думаю, гоночная дирекция не хотела вмешиваться в ход гонки и я считаю это правильным решением. Мы сами должны быть лучшими судьями. Если оттесняешь соперника и делаешь это слишком агрессивно — нужно быть готовым к штрафам. Иногда они могут чего-то не увидеть, но если всё делается по справедливости, то я думаю, что всё нормально», — цитирует Феттеля GPFans.
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