Хэмилтон и Расселл получили новые коробки передач на Гран-при Австрии
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В немецкой команде Формулы-1 «Мерседес» приняли решение заменить коробки передач на болидах обоих пилотов, Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Оба попали в аварии во время квалификации Гран-при Австрии. Об этом в своих соцсетях рассказал главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон.
Пилоты не получат штрафы — коробки передач уже использовались в прошлых гонках. По словам Бенсона, в команде проверили состояние моторов и решили, что никаких замен не потребуется.
Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации в Шпильберге был 10-м, Расселл показал пятый результат. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
Ранее сообщалось, что «Мерседес» также заменит шасси на автомобиле Хэмилтона.
Новость по теме«Мерседес» заменил шасси на болиде Льюиса Хэмилтона
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