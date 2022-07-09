Хэмилтон и Расселл получили новые коробки передач на Гран-при Австрии

В немецкой команде Формулы-1 «Мерседес» приняли решение заменить коробки передач на болидах обоих пилотов, Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Оба попали в аварии во время квалификации Гран-при Австрии. Об этом в своих соцсетях рассказал главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон.



Пилоты не получат штрафы — коробки передач уже использовались в прошлых гонках. По словам Бенсона, в команде проверили состояние моторов и решили, что никаких замен не потребуется.



Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации в Шпильберге был 10-м, Расселл показал пятый результат. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:

Ранее сообщалось, что «Мерседес» также заменит шасси на автомобиле Хэмилтона.