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Шарль Леклер коротко охарактеризовал Макса Ферстаппена

Шарль Леклер коротко охарактеризовал Макса Ферстаппена
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер коротко охарактеризовал своего соперника в борьбе за чемпионский титул Формулы-1 в сезоне-2024 Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Агрессивный. Если он видит пространство, то обязательно нырнёт туда», — приводит слова Леклера итальянское издание La Stampa.

В этом сезоне Макс Ферстаппен выиграл шесть Гран-при – Бахрейна, Саудовской Аравии, Японии, Китая, Эмилии-Романьи и Китая, а также спринты в Майами и Китае. Монегаск Леклер победил на Гран-при Монако. Но в Канаде Шарль сошёл с дистанции и на данный момент уступает лидеру чемпионата 56 очков.

В этот уикенд гонщики сразятся на 12-м этапе сезона-2024 – Гран-при Испании в Барселоне.

Ранее Макс Ферстаппен рассказал, кто, по его мнению, может стать новым чемпионом Формулы-1.

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