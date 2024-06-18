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Питер Уиндзор считает, что Друговичу не следовало подписывать контракт с «Астон Мартин»

Питер Уиндзор считает, что Друговичу не следовало подписывать контракт с «Астон Мартин»
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Обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор считает, что восьмикратный победитель гонок Формулы-2, чемпион серии 2022 года Фелипе Другович принял неверное решение, когда подписал контракт с «Астон Мартин» и стал резервным пилотом команды из Сильверстоуна. Теперь, по его мнению, у 24-летнего бразильца почти нет шансов стать боевым пилотом Формулы-1.

«Сейчас в Формуле-1 много молодёжных академий и программ поддержки молодых гонщиков, но результата их работы практически нет. Многие чемпионы Формулы-2 не могут пробиться в Формулу-1, им приходится искать место в других гоночных категориях.

Посмотрите на Фелипе Друговича, в тот момент, когда он подписал контракт с «Астон Мартин», я сразу сказал: «Это будет пустая трата времени», и так грустно видеть, как он стоит в боксах без дела.

Тео [Пуршер] сейчас в IndyCar, он доволен и добивается там успеха, но он заслуживает того, чтобы ему была предоставлена возможность выступать в Формуле-1», — сказал Уиндзор в подкасте на YouTube-канале CameronF1.

Во время выступлений в Формуле-2 Фелипе Другович побеждал таких гонщиков, как Тео Пуршер, Лиам Лоусон и Логан Сарджент.

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