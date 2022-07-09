Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получит новое шасси. Об этом рассказал главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.



«Мерседес» заменил шасси на болиде Льюиса Хэмилтона из-за повреждений, полученных в результате его аварии в квалификации в пятницу. Это шасси, которое уже было задействовано в гонках в этом сезоне», — написал Бенсон.

Напомним, в квалификации Гран-при Австрии Хэмилтон разбил автомобиль на первой попытке в третьем сегменте и в итоге показал десятый результат. Ранее Льюис дал комментарий об этой аварии, извинившись перед командой.

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