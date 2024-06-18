Команда «Макларен» в IndyCar уволила Тео Пуршера через месяц после объявления о контракте

Команда «Макларен» серии IndyCar объявила, что до конца сезона пилотом её машины №6 будет Нолан Сигел, который последние два сезона выступал в молодёжной серии Indy NXT и дважды выходил на старт гонок IndyCar, заменяя основных пилотов.

В составе «Макларена» Сигел дебютирует уже в предстоящие выходные на Гран-при Монтерея на «Лагуна Секе». Американец заменит в «Макларене» Тео Пуршера, о контракте с которым было объявлено чуть более месяца назад, и в 19 лет станет самым молодым пилотом на стартовой решётке.

Нолан Сигел Фото: mclaren.com

«Это было неожиданное решение. Я очень рад оказаться в этой команде и с нетерпением жду предстоящего путешествия и возможности многому научиться у всего коллектива», — приводит слова Сигела издание Motorsport.

Как рассказал изданию The Race руководитель команды Гэвин Уорд, Сигел — один из самых перспективных американских гонщиков, а потому логично дать ему возможность раньше освоиться в кокпите машины IndyCar перед первым полным сезоном в 2025 году.

Тео Пуршер на Гран-при Алабамы IndyCar Фото: mclaren.com

Напомним, изначально пилотировать машину «Макларена» №6 должен был чемпион IndyCar Алекс Палоу, однако он отказался от контракта, что спровоцировало судебную тяжбу между гонщиком и командой. Перед стартом сезона-2024 вместо Палоу команда выбрала Дэвида Малукаса, но он сломал руку, катаясь на мотоцикле, и не смог выйти на старт первой гонки, а вскоре после этого в «Макларене» объявили о расставании с пилотом.

В гонках IndyCar Малукаса по очереди меняли Тео Пуршер и Каллум Айлотт. Позднее — в начале мая — в «Макларене» заявили, что до конца сезона пилотировать машину №6 будет Пуршер, однако теперь руководство изменило решение.