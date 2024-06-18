AMuS: «Ред Булл» запросил контроль над спорными деталями соперников

На фоне сокращающегося преимущества «Ред Булл» в середине сезона-2024 австрийская команда запросила у контролирующих органов усилить контроль над спорными деталями своих соперников – «Макларена» «Феррари» и «Мерседеса». Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Особое внимание «Ред Булл» обращает на передние антикрылья команд-соперников, которые, по их мнению, слишком сильно гнутся.

Ранее в ФИА уже запрещали заднее антикрыло «Астон Мартин». Тогда ФИА издала техническую директиву, ужесточающую нормы проверки деталей на гибкость, чтобы команды не получали несправедливого преимущества на трассе.

На данный момент нет убедительных доказательств того, что «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» нарушают какие-либо правила. Таким образом, это может быть попыткой «Ред Булл» оказать давление на соперников вне трассы.