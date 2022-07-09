Расселл призвал Формулу-1 назначить одного постоянного гоночного директора

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, являющийся одним из сопредседателей Ассоциации гонщиков Гран-при, высказал мнение, что Формуле-1 и ФИА нужно отказаться от схемы, при которой у чемпионата мира есть сразу два гоночных директора, меняющихся от этапа к этапу. Обязанности гоночного директора исполняют Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ.



«Мы не хотим, чтобы штрафы выписывались направо и налево, но должна быть хоть какая-то стабильность. Согласен с тем, что нам нужен один гоночный директор, а также больше последовательности в принятии решений стюардами. Мы приезжаем на следующий этап, и зачастую там нет тех, кто принимал решения на предыдущем. Мы хотим получить прямые ответы, а они перекладывают ответственность на кого-то другого, кого сейчас нет», — приводит слова Расселла RaceFans.

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