Смоляр совершил прорыв с 16-го на восьмое место в основной гонке Формулы-3 в Шпильберге

Участник молодёжной программы «Ред Булл» француз Исаак Хаджар стал победителем основной гонки этапа Формулы-3 в Шпильберге. Второй результат показал французско-португальский пилот Виктор Мартинс. Тройку сильнейших замкнул британский гонщик Оливер Берман. Россиянин Александр Смоляр, стартовавший с 16-й позиции, совершил прорыв и показал восьмой результат.
Отметим выступление монегаска Артура Леклера, младшего брата гонщика команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера. Он по итогам заезда был четвёртым.
Формула-3. Шпильберг. Основная гонка:
1. Исаак Хаджар — 26 кругов.
2. Виктор Мартинс +3,2.
3. Оливер Берман +4,8.
4. Артур Леклер +5,3.
5. Зейн Мэлони +6,4.
6. Роман Станек +8,0.
7. Франко Колапинто +9,1.
8. Александр Смоляр +9,8.
9. Уильям Алатало +10,8.
10. Идо Коэн +12,2.
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