В «Хаасе» объяснили, почему не поменяли местами Шумахера и Магнуссена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о недовольстве пилота команды Мика Шумахера. Ранее немецкий гонщик заявил, что разочарован тем, что гоночный коллектив не попросил Кевина Магнуссена пропустить его вперёд в спринтерской гонке Гран-при Австрии. В итоге Кевин слегка оторвался от Мика, а тот пропустил вперёд гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и финишировал девятым.



«Мик просто был быстрее на прямой, потому что у него работала система DRS, а у Кевина — нет. Если бы он был быстрее везде, мы бы поменяли их местами. А вообще Мик проделал потрясающую работу, так долго защищаясь от Хэмилтона. Если бы Льюис совершил обгон раньше, Кевин всё равно потерял бы своё место», — приводит слова Штайнера Auto Motor und Sport.

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