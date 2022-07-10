Боттас стартует с пит-лейн на Гран-при Австрии
Поделиться
Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас стартует с пит-лейн в гонке Гран-при Австрии. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Филлип Хортон.
По сведениям источника, на автомобиль Боттас установили новое переднее крыло, тем самым нарушив условия закрытого парка.
Напомним, гонка Гран-при Австрии состоится сегодня, 10 июля. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. Боттас в настоящее время занимает в общем зачёте пилотов восьмое место, имея в активе 46 очков. Его товарищ по команде, китаец Гуаньюй Чжоу, с 5 баллами на 16-й позиции. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл» — 189 очков.
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
Комментарии
- 10 июля 2022
-
14:12
-
14:03
-
13:57
-
12:48
-
12:17
-
12:12
-
12:00
-
12:00
-
11:20
-
10:26
-
09:53
-
01:19
-
01:14
-
00:53
- 9 июля 2022
-
23:53
-
22:49
-
21:58
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:31
-
20:45
-
20:34
-
20:29
-
20:12
-
19:43
-
19:29
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:57
-
18:49
-
18:40
Партнерский контент