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Боттас стартует с пит-лейн на Гран-при Австрии

Боттас стартует с пит-лейн на Гран-при Австрии
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас стартует с пит-лейн в гонке Гран-при Австрии. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Филлип Хортон.

По сведениям источника, на автомобиль Боттас установили новое переднее крыло, тем самым нарушив условия закрытого парка.

Напомним, гонка Гран-при Австрии состоится сегодня, 10 июля. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. Боттас в настоящее время занимает в общем зачёте пилотов восьмое место, имея в активе 46 очков. Его товарищ по команде, китаец Гуаньюй Чжоу, с 5 баллами на 16-й позиции. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл» — 189 очков.

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