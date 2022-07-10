Боттас стартует с пит-лейн на Гран-при Австрии

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас стартует с пит-лейн в гонке Гран-при Австрии. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Филлип Хортон.



По сведениям источника, на автомобиль Боттас установили новое переднее крыло, тем самым нарушив условия закрытого парка.



Напомним, гонка Гран-при Австрии состоится сегодня, 10 июля. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. Боттас в настоящее время занимает в общем зачёте пилотов восьмое место, имея в активе 46 очков. Его товарищ по команде, китаец Гуаньюй Чжоу, с 5 баллами на 16-й позиции. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл» — 189 очков.

Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1: