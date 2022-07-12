«Пришлось немало понервничать». Тренер Леклера — о проблеме Шарля на Гран-при Австрии

Джок Клиа, личный тренер пилота «Феррари» Шарля Леклера, высказался о выступлении своего подопечного на Гран-при Австрии, где он праздновал победу.



«После всего, что произошло в последних четырёх гонках, нам было интересно, что же ещё может случиться на этот раз? Но Шарлю удалось пересечь финишную черту первым. Всё началось с очень незначительных проблем с педалью газа, и мы понимали, что дальше ситуация может развиваться по двум сценариям. Либо он сможет пройти дистанцию, либо что-то полностью откажет. К счастью, всё прошло хорошо, но, конечно, нам пришлось немало понервничать. А главный плюс заключается в том, что машина была способна на быстрый темп.



При этом Шарль не мог тормозить с той интенсивностью, с которой хотел. Ему приходилось начинать торможение чуть раньше. Когда позади есть Макс Ферстаппен, у которого такие же шины, то, конечно, не стоит слишком сбрасывать темп. Но Шарль проделал потрясающую работу.



Если говорить об австрийском уикенде в целом, то после субботнего спринта мы пришли к выводу, что наша машина быстрее, чем кажется, но мы просто не смогли реализовать это преимущество за 20 кругов дистанции. Это оказалось невозможным в том числе и потому, что ни у кого просто не успели начаться проблемы с деградацией шин. Нельзя забывать, что в короткой гонке в субботу в баках машин гораздо меньше топлива, а значит, и на резину нагрузка тоже меньше.



Но на Гран-при машины стартовали с полными баками, и наше преимущество сразу же дало о себе знать, ведь машина F1-75 позволила нашим гонщикам беречь резину. В этом заключалась разница между спринтом и воскресной гонкой», — приводит слова Клиа Athletistic.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: