«Пришлось немало понервничать». Тренер Леклера — о проблеме Шарля на Гран-при Австрии

Джок Клиа, личный тренер пилота «Феррари» Шарля Леклера, высказался о выступлении своего подопечного на Гран-при Австрии, где он праздновал победу.
«После всего, что произошло в последних четырёх гонках, нам было интересно, что же ещё может случиться на этот раз? Но Шарлю удалось пересечь финишную черту первым. Всё началось с очень незначительных проблем с педалью газа, и мы понимали, что дальше ситуация может развиваться по двум сценариям. Либо он сможет пройти дистанцию, либо что-то полностью откажет. К счастью, всё прошло хорошо, но, конечно, нам пришлось немало понервничать. А главный плюс заключается в том, что машина была способна на быстрый темп.
При этом Шарль не мог тормозить с той интенсивностью, с которой хотел. Ему приходилось начинать торможение чуть раньше. Когда позади есть Макс Ферстаппен, у которого такие же шины, то, конечно, не стоит слишком сбрасывать темп. Но Шарль проделал потрясающую работу.
Если говорить об австрийском уикенде в целом, то после субботнего спринта мы пришли к выводу, что наша машина быстрее, чем кажется, но мы просто не смогли реализовать это преимущество за 20 кругов дистанции. Это оказалось невозможным в том числе и потому, что ни у кого просто не успели начаться проблемы с деградацией шин. Нельзя забывать, что в короткой гонке в субботу в баках машин гораздо меньше топлива, а значит, и на резину нагрузка тоже меньше.
Но на Гран-при машины стартовали с полными баками, и наше преимущество сразу же дало о себе знать, ведь машина F1-75 позволила нашим гонщикам беречь резину. В этом заключалась разница между спринтом и воскресной гонкой», — приводит слова Клиа Athletistic.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
- 12 июля 2022
-
22:25
-
21:51
-
21:13
-
20:12
-
19:04
-
18:39
-
18:00
-
17:13
-
16:28
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:33
-
14:02
-
13:35
-
13:01
-
12:30
-
12:16
-
10:58
-
10:40
-
09:41
-
09:17
-
09:00
-
00:14
- 11 июля 2022
-
23:59
-
23:03
-
21:56
-
21:22
-
20:56
-
20:16
-
19:56
-
18:45
-
17:43