Майкл Маси нарушил молчание после ухода из ФИА

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси выступил с первым заявлением после ухода из Международной автомобильной федерации (ФИА). Недавно стало известно, что австралиец покинул руководящий орган организации, приняв решение вернуться на родину.
«Для меня было удовольствием и честью представлять ФИА в качестве спортивного директора гонок одноместных машин, директора гонок Формулы-1 и делегата по безопасности после скоропостижной смерти Чарли Уайтинга в Мельбурне в 2019 году. Я решил покинуть организацию и переехать обратно в Австралию, чтобы быть ближе к семье и друзьям.
Я горжусь тем, что много лет работал в партнёрстве с различными клубами-членами ФИА, сотрудниками F1 Group, участниками соревнований, промоутерами этапов и операторами автодромов, а также моими коллегами и командой ФИА. Я всегда буду дорожить этими отношениями и дружбой, которые у меня сложились на протяжении моего путешествия», — приводит слова Маси Speedcafe.
- 13 июля 2022
-
13:26
-
13:17
-
12:35
-
12:14
-
11:58
-
11:18
-
10:22
-
09:53
-
00:37
- 12 июля 2022
-
23:03
-
22:25
-
21:51
-
21:13
-
20:12
-
19:04
-
18:39
-
18:00
-
17:13
-
16:28
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:33
-
14:02
-
13:35
-
13:01
-
12:30
-
12:16
-
10:58
-
10:40
-
09:41
-
09:17
-
09:00