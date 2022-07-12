Бывший гоночный директор Ф-1 Майкл Маси покидает ФИА
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Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси принял решение покинуть ФИА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Мы подтверждаем, что Майкл Маси решил покинуть ФИА и переехать в Австралию к своей семье. Он занимал пост гоночного директора Формулы-1 и делегата по безопасности на протяжении трёх лет. Маси профессионально выполнял многочисленные функции, возложенные на него. ФИА благодарит Маси за работу и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении ФИА.
Напомним, Майкл Маси был уволен с поста гоночного директора по окончании прошлого сезона после того, как допустил ошибку на Гран-при Абу-Даби, но остался в ФИА. Благодаря ошибке Маси чемпионом в прошлом сезоне стал Макс Ферстаппен.
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