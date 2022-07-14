В «Ред Булл» опасаются, что во Франции проблемы с несоблюдением границ трассы усугубятся
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Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер обеспокоен тем, что проблемы с несоблюдением границ трассы только усугубятся, когда на следующей неделе Гран-при Франции пройдёт на автодроме «Поль Рикар».
На Гран-при Австрии на прошлой неделе во время гонки было зафиксировано в общей сложности 43 нарушения ограничений трассы.
«Я думаю, проблема в том, что природа трассы как бы приглашает гонщиков выходить за её пределы. И, конечно, было много, много гонщиков, которые нарушали это в течение уикенда.
Меня беспокоит не столько это место, сколько «Поль Рикар», который станет более серьёзной проблемой, поскольку здесь действительно можно выиграть время за счёт выхода за пределы трассы», — приводит слова Хорнера Motorsport.
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