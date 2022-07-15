Николаев рассказал о череде проблем, из-за которых он потерял лидерство на «Шёлковом пути»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о череде проблем, которая привела к потере лидерства в общем зачёте ралли-рейда «Шёлковый путь».
«Интересный спецучасток, насыщенная борьба. Мы ехали первыми, внезапно почувствовали запах трансмиссионного масла, поняли, что что-то с подвеской – правый амортизатор просто развалился и уже висит. Повезло, что он ничего не повредил визуально – ни тормозные шланги, ни тормозную камеру. Мы быстренько его сняли и поехали дальше. Через 10 километров увидели, что резко греются тормоза, тоже остановились – порвались шланги, второй амортизатор был всё ещё целым. Примотали шланги и поехали дальше. Ещё километров через 20 сломался и второй амортизатор, хотя я сбросил темп. И вдобавок пробили топливный бак. У нас три топливных бака, мы повредили основной.
Почувствовали запах солярки, увидели, что из бака течёт. Заглушили бак и переключились на другие, но солярки было уже очень мало. Нам до финиша оставалось около 90 километров, пришлось ехать потихоньку. Да, объём баков у нас большой, но на поворотах топливо переливается, и, к сожалению, топливный насос начал хватать воздух, и пришлось остановиться. Подъехали Сергей Куприянов и Андрей Каргинов, поделились топливом. Очень досадная поломка. Как спортсмену мне обидно упустить первое место в зачёте, но у нас технический вид спорта, здесь всё зависит не только от человека. Этой поломки не должно было быть, но остаётся сделать выводы, чтобы в будущем такой проблемы не повторялось. Продолжаем борьбу, руки не опускаем», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
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