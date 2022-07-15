В «Макларене» подвели итоги работы Колтона Херты на тестах с командой

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, что в команда остались впечатлены гонщиком IndyCar Колтоном Хертой после того, как он провёл с ними двухдневные тесты на этой неделе.
«Цель этого теста состояла в том, чтобы дать Колтону возможность впервые испытать автомобиль Формулы-1 и изучить его характеристики. Именно это было в центре внимания. Кроме того, он отработал различные подходы пилотирования: сравнение различных составов шин, работа с разным количеством топлива, квалификационные заезды и заезды, имитирующие гонки. И должен признаться, что команда была весьма впечатлена тем, как Колтон справлялся со всеми этими вызовами.
Было также приятно видеть, что его физическая подготовка позволяла ему продолжать работать в течение двух дней, учитывая, насколько сложным это может быть в машине Формулы-1 на такой трассе, как Портимао», — приводит слова Зайдля RaceFans.
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