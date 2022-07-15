«Астон Мартин» оказался в центре расистского и гомофобного скандала

В стане команды Формулы-1 «Астон Мартин» разгорелся скандал, сообщает The Race. В коллективе произошло несколько случаев оскорблений как расового, так и гомофобного характера. Бывший сотрудник команды Эдриан Лоу рассказал об издевательствах в интервью.
«После того как я рассказал кому-то, что у меня был парень в подростковом возрасте, они цеплялись за каждую мелочь, пытаясь сломить меня как мужчину, как личность, как человека», — заявил Лоу, являющийся южноафриканцем.
В команде заявили, что обвиняемые в подобном поведении лица больше не работают на компанию и не имеют отношения к «Астон Мартин». При этом сам Лоу был уволен из команды через пять недель после начала работы за «плохую работу и несоблюдение сроков».
Напомним, ранее в центре подобного скандала оказался трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике, оскорбивший Льюиса Хэмилтона.
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