«Астон Мартин» оказался в центре расистского и гомофобного скандала

В стане команды Формулы-1 «Астон Мартин» разгорелся скандал, сообщает The Race. В коллективе произошло несколько случаев оскорблений как расового, так и гомофобного характера. Бывший сотрудник команды Эдриан Лоу рассказал об издевательствах в интервью.



«После того как я рассказал кому-то, что у меня был парень в подростковом возрасте, они цеплялись за каждую мелочь, пытаясь сломить меня как мужчину, как личность, как человека», — заявил Лоу, являющийся южноафриканцем.



В команде заявили, что обвиняемые в подобном поведении лица больше не работают на компанию и не имеют отношения к «Астон Мартин». При этом сам Лоу был уволен из команды через пять недель после начала работы за «плохую работу и несоблюдение сроков».



Напомним, ранее в центре подобного скандала оказался трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике, оскорбивший Льюиса Хэмилтона.