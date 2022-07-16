Отец Никиты Мазепина поздравил его с победой в дебютном ралли «Шёлковый путь». Фото

Российский предприниматель Дмитрий Мазепин поздравил своего сына, бывшего пилота Формулы-1 Никиту Мазепина, с победой в дебютном ралли-марафоне «Шёлковый путь». Никита праздновал победу в классе мотовездеходов.
Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»
Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»
Напомним, второе место в общем зачёте в классе мотовездеходов занял Армен Пузян. Тройку сильнейших замкнул Сергей Карякин.
Мазепин прекратил выступление в Формуле-1 перед стартом нынешнего сезона. Незадолго до его начала американская команда «Хаас» решила расторгнуть контракт с россиянином.
Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходил с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость трассы составила 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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