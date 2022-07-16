Никита Мазепин рассказал о самом большом различии между ралли-рейдами и Формулой-1

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал об отличиях ралли-рейдов от Формулы-1. Соответствующий вопрос ему задал руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин. По словам Мазепина, самое главное отличие заключается в важности командной работы в ралли-рейдах.



«Очень долго, больше 30 часов, мы провели за рулём, если я не ошибаюсь. Совершенно другой подход к марафонам. Если посмотреть на наши первые три дня, то у нас было столько проблем, что в моём прошлом классе можно было бы уже финишировать и не выезжать из боксов. И самое большое различие — здесь очень важна командная работа. Если раньше я сидел в машине один и отвечал за всё сам, то тут во многих случаях на самом деле было важнее, как штурман отработает. Например, сегодня по скорости мы никогда в жизни не смогли бы обогнать «КАМАЗ», но благодаря Антону там, где потерялись наши соперники, не потерялись мы», — сказал Мазепин после выступления.



Мазепин прекратил выступление в Формуле-1 перед стартом нынешнего сезона. Незадолго до его начала американская команда «Хаас» решила расторгнуть контракт с россиянином.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: