«Рад, что этот ад закончился». Пилот «МАЗа» раскритиковал судейство на «Шёлковом пути»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович подверг критике судейство после заключительного спецучастка ралли-марафона «Шёлковый путь», где он показал шестой результат. В общем зачёте Вязович стал третьим. Победу праздновал пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

«Что произошло во второй части дистанции? Ничего не произошло. Очередное недопонимание с судейским составом. Мы пробили за 2 км до финиша колесо, взяли финишный створ, вернее, финишную точку в створе и остановились менять. Не спеша поменяли, приехали, а нам говорят, что поставят время стопа. Я не понимаю: то время по приборам смотрят, когда нас пенализируют, а когда нужен финиш, тогда прибор не считается. Поэтому я просто рад, что этот ад закончился. Мы никакого удовольствия от гонки точно не получили», — передаёт слова Вязовича корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.