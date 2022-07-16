Дмитрий Сотников в четвёртый раз выиграл ралли-марафон «Шёлковый путь»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков. Для Дмитрия эта победа стала уже четвёртой на престижном марафоне. Ранее побед он добивался в 2013, 2017 и 2021 годах.
По итогам заключительного десятого этапа Сотников был третьим. Победителем десятого этапа стал экипаж Андрея Каргинова, также представляющий «КАМАЗ-мастер». Вторым был Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»).
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 29:57.15.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 31:12.48.
3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 34:21.20.
Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходил с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость трассы составила 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.
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