Магнуссен оценил прогресс Мика Шумахера

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оценил прогресс своего напарника Мика Шумахера.



«Мы смогли подняться на седьмое место в Кубке конструкторов. Это то, что нужно. Необходимо, чтобы оба пилота давали результат, потому что тяжело зарабатывать очки в одиночку. Для команды это хорошая новость, и, конечно, в последних гонках он сделал большой шаг вперёд.



Я не знаю, изменился ли настрой Мика. Я сосредоточен на себе, Шумахер, похоже, тоже.



Сейчас нужно быть осторожнее с новинками. Есть ощущение, что соперники не так много приобрели благодаря своим обновлениям. Надеюсь, что наши новинки на Гран-при Венгрии сработают как надо, но я не жду больших изменений. Здорово, если нам удастся продвинуться вперёд», — приводит слова Магнуссена RaceFans.

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