Леклер помянул Жюля Бьянки, показав своё детское фото с ним

Пилот «Феррари» Шарль Леклер в своих социальных сетях разместил архивное фото с близким другом, экс-гонщиком Формулы-1 Жюлем Бьянки, который скончался ровно семь лет назад, 17 июля 2015 года, в результате тяжёлых травм, полученных во время Гран-при Японии 2014 года.



«Прошло семь лет с тех пор, как ты ушёл», — подписал фотографию Леклер. Снимок датируется теми временами, когда Шарль занимался картингом.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Во время Гран-при Японии—2014 Бьянки в сложных погодных условиях неудачно вылетел с трассы, врезавшись на скорости 126 км/ч в работавший в зоне безопасности трактор-эвакуатор. При столкновении Бьянки ударился головой о противовес эвакуатора. Спустя девять месяцев он скончался в одной из клиник Ниццы.

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