7 невероятных подвигов аутсайдеров в Формуле-1. Была даже сенсационная победа

Выступления Алекса Албона в этом сезоне иначе как подвигом не назовёшь: за рулём бесспорно худшего болида чемпионата таиландец уже дважды попал в очки. А на Гран-при Великобритании внезапно выстрелил Николас Латифи, который не только пробился под дождём в третий сегмент квалификации, но и в гонке долгое время боролся за очки.

Такие внезапные успехи аутсайдеров — одна из причин, почему мы любим Формулу-1 и спорт вообще. Иногда такой результат становится следствием везения, иногда — мастерства и отваги. Соберем волю в кулак, как герои нашей статьи, и посмотрим на истории записных аутсайдеров, которые пришли к успеху.

В истории Формулы-1 таких эпизодов хватит на несколько материалов, поэтому здесь мы обратимся к тем, что произошли в XXI веке, и выберем из них те, что нас впечатлили больше всего.

2002 год. Гран-при Австралии

Пол Стоддарт и Марк Уэббер на подиуме Фото: Mark Thompson/ALLSPORT

Команда «Минарди» у опытных болельщиков Формулы-1 ассоциируется с андердогом, который без гроша в кармане, но с оптимизмом бросает вызов обстоятельствам и сверхбогатым гигантам этого спорта. И пусть через эту команду прошла целая толпа рента-драйверов, она также дала дорогу в «Большие призы» нескольким молодым и очень талантливым пилотам. Одним из таких молодых талантов стал Марк Уэббер в 2002 году.

Молодой австралиец дебютировал в «Королевских гонках» на родной трассе в Альберт-парке. Квалификация, несмотря на дождь, сюрпризов не принесла. Уэббер квалифицировался на 18-м месте, почти на полторы секунды быстрее напарника Алекса Йонга. Марк и вся команда ожидали в воскресенье борьбу с «Эрроузом» и «Тойотой» за места во втором и третьем десятке. Ожидания разошлись с реальностью в первом же повороте: Ральф Шумахер и Рубенс Баррикелло не поделили дорожное полотно и устроили зрелищный завал из восьми автомобилей!

Директор гонки красные флаги давать не стал и ограничился автомобилем безопасности, так что Уэббер лишился целого ряда конкурентов.

Аварии и пит-стопы позволили Марку подняться на седьмое место. После рестарта Марк потерял несколько позиций, но затем последовали авария Трулли и ещё один сейфти-кар. Далее — дисквалификация обоих «Эрроузов», обгоны де ла Росы, Култхарда и авария Вильнёва — Уэббер оказывается пятым! И это несмотря на затянутый пит-стоп и проблемы с переключением передач и трэкшен-контролем.

Ближе к финишу за Марком вплотную гнал Мика Сало на «Тойоте» — сражение закончилось разворотом финского гонщика и триумфальным финишем Уэббера. Достижение для команды и всей нации было настолько значимым, что смущенного гонщика вытащили на подиум с австралийским флагом после основной церемонии. Для «Минарди» это были первые и последние очки в сезоне.

2003 год. Гран-при Бразилии

Джанкарло Физикелла Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сезон 2003 года стал началом громогласного падения «Джордана». Полюбившаяся фанатам за свой рок-н-рольный образ и харизматичного владельца Эдди Джордана команда столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. Результаты падали, а будущее выглядело туманно. Ирландцам нужно было чудо.

Роль спасителя возложили на вернувшегося из «Бенеттона» Джанкарло Физикеллу, во вторую машину посадили рента-драйвера Ральфа Фёрмана. Первые две гонки прошли удручающе: к Гран-при Бразилии команда подходила с нулём очков.

Дождливая квалификация закончилась восьмой позицией для Физикеллы и 16-й для Фёрмана. То, что происходило в воскресенье, по праву называется одной из самых безумных гонок в истории Формулы-1. Старт отложили из-за сильного ливня: дренаж не справлялся, в некоторых поворотах текли настоящие реки. В итоге гонщики отправились на дистанцию за автомобилем безопасности. Дождь кончился, и спустя восемь кругов был дан зелёный свет.

Поначалу гонка шла спокойно: зрелищно и с обгонами, но без серьёзных инцидентов. На 16-м круге в Curva do Sol сходит Джастин Уилсон. На 18-м на машине Ральфа Фёрмана ломается подвеска, и второй «Джордан», забрав с собой «Тойоту» Оливье Паниса, зрелищно вылетает с трассы. Сейфти-кар возвращается. Рестарт, пара кругов чистой и интересной борьбы — и вновь Curva do Sol наносит удар: сходят Монтойя, Пиццония и Шумахер!

Вновь появляется машина безопасности. Джанкарло на своём «Джордане» за счёт грамотных пит-стопов продвигается выше и выше, он уже в первой десятке. Сходы Йоса Ферстаппена и Дженсона Баттона, ещё один сейфти-кар, затем душераздирающий сход лидировавшего на домашнем Гран-при Баррикелло — Физико уже третий позади двух «Макларенов».

Дэвид Култхард отправляется в боксы, оставляя на первом и втором местах Райкконена и Физикеллу. На 54-м круге Кими ошибается и пропускает итальянца в лидеры — временные, как казалось на тот момент, ведь обоим ещё нужно было заправляться. И тут Уэббер разбивает машину в Arquibancadas, а Фернандо Алонсо ловит колесо «Ягуара» и в зрелищном стиле раскладывает машину об стену. Красные флаги, гонка окончена на 55-м круге.

Правила требуют, чтобы классификацию в таком случае давали по результатам за два круга до остановки, а значит, на верхнюю ступень подиума поднимается Кими Райкконен. В «Джордане» после гонки результаты оспорили и доказали, что на момент остановки Физикелла успел начать 56-й круг и классификацию следует давать по 54-му кругу — Джанкарло победил! Неловкая передача трофея на следующем Гран-при Сан-Марино «узаконила» триумф и последнюю победу в истории команды «Джордан».

2004 год. Гран-при США

Жолт Баумгартнер Фото: Mark Thompson/Getty Images

Возвращаемся к «Минарди». С того самого Гран-при Австралии — 2002 команда не заработала ни одного очка. В 2004 году за маленькую конюшню выступали итальянец Джанмария Бруни, который на следующий год отправится в GP2, а с ним первый и единственный в истории Ф-1 венгр – Жолт Баумгартнер. Ему и было суждено сотворить сенсацию в Индианаполисе.

Квалификация оставила пилотов «Минарди» на 18-м и 19-м местах, и ничто не предвещало борьбы за что-то более высокое. Однако команду ждал сюрприз…

На самом деле этот эпизод прекрасно иллюстрирует фразу «Тише едешь – дальше будешь». Тихо ехать за рулём «Минарди» было несложно, но доехать до финиша ещё нужно суметь, особенно если за последние восемь этапов у команды в «активе» восемь сходов. Но в США Баумгартнер сделал всё правильно. 11 пилотов сошли, включая Алонсо, Шумахера-младшего и Бруни, а Монтойя получил дисквалификацию за неразбериху с запасной машиной на старте. Обойдя столкнувшегося с гидравлическими проблемами Физикеллу, Баумгартнер вышел на восьмое место и «довёз» его до финиша, заработав для команды первый за два года балл, который оказался первым и пока единственным очком Венгрии в Формуле-1.

2008 год. Гран-при Великобритании

Когда в 2006-м в Венгрии Дженсон Баттон завоевал свою первую победу, будущее заводской команды «Хонда» и её пары пилотов Баттон-Баррикелло выглядело многообещающим. Тем сокрушительнее оказался провал в 2007-2008 годах. Команда, в 2006-м забравшаяся на четвёртое место в Кубке конструкторов, рухнула на восьмое в 2007-м и девятое в 2008-м. Машины были настолько плохи, что заводчане с огромным бюджетом периодически отставали от собственной команды-сателлита «Супер Агури», которой списывали свои же прошлогодние машины.

Гран-при Великобритании – 2008 тоже не сулил «Хонде» ничего хорошего: пилоты «Хонды» не вышли из первого сегмента и расположились на 16-м (Баррикелло) и 17-м (Баттон) местах.

Гонка прошла в непростых погодных условиях. Дождь то начинался, то кончался, и несколько пилотов, включая Баттона, оказались жертвами переменчивых условий. Семь машин в итоге сошли. Решающим оказался выбор шин на финальном отрезке гонки. Рубенс Баррикелло поставил резину для сильного дождя и просто полетел. Пройдя Хайдфельда, Ковалайнена и Алонсо, Рубенс оказался вторым. Пит-стоп для дозаправки отбросил его на третью позицию, на этом месте Баррикелло и финишировал. Безошибочный пилотаж и отличное понимание условий на трассе позволили бразильцу добыть последний для заводской «Хонды» подиум в Формуле-1.

Ужасные результаты и финансовый кризис заставили «Хонду» продать команду Россу Брауну. Впрочем, это уже совсем другая история…

Рубенс Баррикелло празднует подиум с командой Фото: Peter Fox/Getty Images

2009 год. Гран-при Бельгии

А мы возвращаемся к бывшему «Джордану». Уже под названием «Форс Индия» команда всё ещё находилась внизу турнирной таблицы и никак не могла заработать очки. 2008-й команда закончила на 10-м месте. В новом сезоне с новым регламентом и моторами «Мерседес» команда ждала прорыва, но его всё не было. Не было до Гран-при Бельгии.

Машина команды, которая лишь пару раз выходила из первого сегмента, оказывается на поуле в Спа! Никакого дождя или других погодных факторов в этот раз не было, Джанкарло Физикелла использовал преимущество своего автомобиля в максимальной скорости и заработал первую позицию. Его партнёр Адриан Сутиль остался 11-м.

Джанкарло Физикелла после завоевания поул-позишен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гонка обещала быть весёлой. Со старта Физикелла ушёл уверенно, а вот позади шла жёсткая борьба: в завале сошли Хэмилтон, Грожан, Баттон и Альгерсуари. На трассе появляется машина безопасности. За Физикеллой на второй позиции оказывается Кими Райкконен на «Феррари».

Здесь стоит сделать лирическое отступление и напомнить про одну особенность регламента 2009 года – KERS (система рекуперации кинетической энергии). Это и прародитель нынешних гибридов, и первая система для упрощения обгонов. В сезоне-2009 команды могли сами решать, ставить ли инновационную систему или отказаться от неё, сэкономив вес. В «Форс Индия» разработку «Мерседеса» не использовали, а вот «Феррари», несмотря на все проблемы, не отказывалась от использования новинки. Решение спорное, но в Бельгии именно оно решило судьбу гонки.

На рестарте Кими вдавил заветную кнопку в руль и прошёл Физикеллу. Но Джанкарло не отпускал красную машину дальше, чем на две секунды, хотя атаковать так и не получалось. Кими грамотно оборонялся и вовремя использовал KERS. Так машины и финишировали, Райкконен заработал свою 4-ю победу в Спа, а Физикелла — первый подиум и первые очки в истории «Форс Индия». Для самого итальянца эти подиум и очки стали последними в его славной карьере.

2014 год. Гран-при Монако

Когда в Формуле-1 в 2010 году появились три новые команды, их дебют должен был совпасть со строгим потолком бюджетов для всех участников. Затея с потолком не сработала, и в «Королевских гонках» оказалось сразу шесть безусловных аутсайдеров. Руководители «Лотуса», «Вёрджина» и «Хиспании» делали всё, чтобы спасти коллективы, но итог один: до 2017-го ни один из них не дожил.

К первому сезону турбоэры в 2014 году из трёх коллективов сохранилось два: «Кэтерхэм» (бывший «Лотус») и российская «Маруся» (бывший «Вёрджин»). Команд привычно ожидала борьба за предпоследнее место в Кубке конструкторов. В квалификации Гран-при Монако они заняли два последних ряда. Гонщику «Маруси» Жюлю Бьянки, несмотря на лучший среди четвёрки аутсайдеров результат, пришлось стартовать с последнего ряда из-за штрафа за замену коробки передач.

На первом круге не обошлось без приключений впереди. Мальдонадо не стартовал, Баттон вынес Переса перед шпилькой, что вызвало автомобиль безопасности на три круга. Бьянки же опередил партнёра, потом оказался впереди Грожана и Сутиля. Проблемы возникли у Феттеля. К пятому кругу Жюль был уже 15-м. Потом сходит Квят. Сутиль разбивает машину и вызывает ещё один сейфти-кар, под которым Чилтон пробивает колесо Райкконену. Тем временем Бьянки, Чилтон и Гутьеррес получают по пять секунд штрафа за неправильное позиционирование машин на старте.

На 36-м круге Жюль эффектной «дайвбомбой» с контактом проходит Кобаяси в La Rascasse. Потом Бьянки ожидала борьба с Жан-Эриком Вернем, который оказался за «Марусей» после штрафного проезда по пит-лейну. Француз из «Торо Россо» прессинговал земляка, пока на 52-м круге его двигатель «Рено» не задымился. Сходят Боттас и Гутьеррес, и вот Жюль оказывается 10-м!

Но расслабляться было рано: после финиша его всё еще ждал пятисекундный штраф. Столкновение Райкконена и Магнуссена впереди продвинули Бьянки на восьмое место. Таким он и финишировал. И пусть достаточный отрыв от Грожана создать не удалось, Бьянки в итоге был классифицирован на девятом месте и заработал первые очки в своей карьере и для команды «Маруся».

Эти очки так и остались последними для Жюля Бьянки, чья многообещающая карьера и жизнь закончились трагической аварией на Гран-при Японии. «Маруся» и «Кэтерхэм» попали под внешнее управление и вынуждены были пропустить несколько этапов в конце сезона. И если для малазийской команды на этом всё было кончено, то российскую удалось продать, и её история, пусть ненадолго, но продолжилась под британским флагом и названием «Манор».

2016 год. Гран-при Австрии

В сезон-2016 «Манор» входил со сдержанным оптимизмом. В составе команды с индонезийским рента-драйвером Рио Харианто был талантливый воспитанник «Мерседеса» Паскаль Верляйн. Кроме быстрого юниора британцы приобрели моторы чемпионской команды. Однако турнирная ситуация никак не поменялась: снова борьба за предпоследнее место с «Заубером» на фоне попыток руководства найти очередных покупателей. Тем удивительнее был результат «Манора» в Австрии.

В первом сегменте квалификации Верляйн поставил 10-е время: авария Квята и поломка Сайнса не позволили его соперникам улучшить результаты, и Паскаль пробился дальше. Там Верляйн также показал отличное время и занял 12-е место.

На старте немец едва не заработал штраф, заняв не свою позицию, но вовремя исправился. Стартовавший с пит-лейна Масса оставил перед Паскалем свободное место, что позволило пилоту «Манора» лучше разогнаться. Тем не менее сразу отыграть позиции не удалось, к концу первого круга Паскаль был 12-м. На 14-м круге Верляйн ныряет на пит-стоп, а на 27-м взрывается колесо на машине Феттеля. Сейфти-кар спрессовывает пелотон, и даётся рестарт. Верляйн гнал, выжимая всё из двигателя «Мерседес» за спиной. К последнему кругу гонщик за рулём «Манора» начал прессинговать Боттаса за 10-е место, обгона не случилось, но сход Переса позволил-таки ему заработать зачётный балл.

Паскаль Верляйн сражается с Джолионом Палмером Фото: Charles Coates/Getty Images

Этот балл остался последним в истории многострадальной команды, которая закончила сезон на последнем месте и больше на старт не выходила. Карьера в Формуле-1 у талантливого Верляйна не задалась: Паскаль проведёт еще один сезон в составе «Заубера», а потом покинет «Королевские гонки». Вспоминая про тот самый успех в Шпильберге.

А кто из дерзких аутсайдеров Формулы-1 запомнился вам?