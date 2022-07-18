Магнуссен надеется, что с новинками команда сможет опередить «Альпин» и «Макларен»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен выразил надежду, что новинки помогут команде выйти вперёд в средней группе команд.
«Никто не знает пределов возможностей, но в Австрии мы были четвёртой или пятой по силе командой. Конечно, «Альпин» и «Макларен», наряду с нами, выглядели сильными в средней группе, и если мы сможем держаться с ними, то это будет большой шаг вперёд. Сейчас мы на одном уровне с ними без новинок. Так что, надеюсь, что, получив эти новинки, мы сможем их опередить.
Сейчас нужно быть осторожнее с новинками. Есть ощущение, что соперники не так много приобрели благодаря своим обновлениям. Надеюсь, что наши новинки на Гран-при Венгрии сработают как надо, но я не жду больших изменений. Здорово, если нам удастся продвинуться вперёд», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.
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