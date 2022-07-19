Лео Туррини: только ненормальные решат, что в «Феррари» саботируют Леклера

Итальянский журналист Лео Туррини высказался о том, почему в «Феррари» нет чёткой иерархии гонщиков, и прокомментировал слухи о том, что команда намеренно саботирует Шарля Леклера.
«Только ненормальные решат, что в «Феррари» саботируют Леклера. Может быть, кто-то может объяснить, зачем команде намеренно задвигать своего гонщика, которого они поддерживают с младших серий?
Только люди, которые не разбираются в гонках, считают, что Бинотто уже после трёх гонок должен был сделать Сайнса вторым номером. Это контрпродуктивно. Ключевой момент всегда в том, кто из пилотов команды претендует на титул, а кто нет. Леклер быстрее, но иерархия устанавливается тогда, когда есть математическое и логическое обоснование.
Шарль сам попросит Сайнса о помощи, если поймёт, что шансы на титул только у него. Ему потребуется, чтобы напарник отбирал очки у Ферстаппена», — написал Туррини в своём блоге.
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