Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лео Туррини: только ненормальные решат, что в «Феррари» саботируют Леклера

Лео Туррини: только ненормальные решат, что в «Феррари» саботируют Леклера
Комментарии

Итальянский журналист Лео Туррини высказался о том, почему в «Феррари» нет чёткой иерархии гонщиков, и прокомментировал слухи о том, что команда намеренно саботирует Шарля Леклера.

«Только ненормальные решат, что в «Феррари» саботируют Леклера. Может быть, кто-то может объяснить, зачем команде намеренно задвигать своего гонщика, которого они поддерживают с младших серий?

Только люди, которые не разбираются в гонках, считают, что Бинотто уже после трёх гонок должен был сделать Сайнса вторым номером. Это контрпродуктивно. Ключевой момент всегда в том, кто из пилотов команды претендует на титул, а кто нет. Леклер быстрее, но иерархия устанавливается тогда, когда есть математическое и логическое обоснование.

Шарль сам попросит Сайнса о помощи, если поймёт, что шансы на титул только у него. Ему потребуется, чтобы напарник отбирал очки у Ферстаппена», — написал Туррини в своём блоге.

Новость по теме
Пьеро Феррари: сегодня Леклер и Сайнс — лучшая пара гонщиков в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022