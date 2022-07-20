Боттас считает, что Формула-1 должна выбирать места для спринтов вместе с пилотами

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас считает, что руководству чемпионата стоит советоваться с пилотами при выборе места проведения спринтов.



«С пилотами нужно обязательно консультироваться по данному вопросу. Трассы должны выбираться с осторожностью. Для спринтов можно и нужно находить лучшие места, не такие, как, например, Сильверстоун. Но вообще, чем дольше длится гонка, тем лучше для нашей машины. Тогда у нас неплохо получается работать с шинами. В последней гонке нам вначале было трудно не отставать от впереди идущей машины, но в конце гонки всё стало наоборот», — приводит слова Валттери Боттаса RaceFans.



Напомним, в нынешнем сезоне спринтерские гонки состоялись на этапах в Имоле и Австрии. Третий спринт в сезоне пройдёт на Гран-при Бразилии.

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