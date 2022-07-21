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Кубица может занять другую роль в «Альфа Ромео»

Кубица может занять другую роль в «Альфа Ромео»
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр считает, что польский гонщик Роберт Кубица может занять другую роль в команде. В настоящий момент поляк является тестером и третьим пилотом коллектива.

«Не знаю точно, о какой роли может идти речь. Я доверяю ему, пусть вести с ним работу не всегда легко, но это нормально для любого гонщика. Для «Заубера» Роберт является одним из знаковых гонщиков, ведь он принёс им победу в Канаде в 2008 году. Он провёл с нами несколько лет, и я хотел бы найти решение для возможного сотрудничества в будущем. Но у меня пока нет никаких идей.

Дело не в спонсорских деньгах. Конечно, для Orlen важно, чтобы Роберт был частью команды. Но он делает великолепную работу», — приводит слова Вассёра PlanetF1.

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