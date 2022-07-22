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Тото Вольф заявил, что «Мерседес» отпустит де Вриса, если не найдёт ему место в Формуле-1

Тото Вольф заявил, что «Мерседес» отпустит де Вриса, если не найдёт ему место в Формуле-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда готова отпустить Ника де Вриса, если не найдёт ему места в Формуле-1.

«Первая практика прошла хорошо. Было интересно, потому что Льюис тренировал де Вриса, помогал ему, за этим было интересно наблюдать.

Если нам не удастся предоставить Нику возможности стать частью интересного проекта в Формуле-1, то нам придётся его отпустить. Ник сейчас изучает варианты — Формулу-Е и спорткары в том числе. При этом никогда не стоит сдаваться, ведь шанс попасть в Формулу-1 однажды может предоставиться», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.

По итогам первой тренировки Гран-при Франции де Врис стал девятым, уступив полсекунды Джорджу Расселлу, показавшему четвёртый результат.

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