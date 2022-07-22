Тото Вольф заявил, что «Мерседес» отпустит де Вриса, если не найдёт ему место в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда готова отпустить Ника де Вриса, если не найдёт ему места в Формуле-1.



«Первая практика прошла хорошо. Было интересно, потому что Льюис тренировал де Вриса, помогал ему, за этим было интересно наблюдать.



Если нам не удастся предоставить Нику возможности стать частью интересного проекта в Формуле-1, то нам придётся его отпустить. Ник сейчас изучает варианты — Формулу-Е и спорткары в том числе. При этом никогда не стоит сдаваться, ведь шанс попасть в Формулу-1 однажды может предоставиться», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.



По итогам первой тренировки Гран-при Франции де Врис стал девятым, уступив полсекунды Джорджу Расселлу, показавшему четвёртый результат.