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Леклер — лучший по итогам первой тренировки ГП Франции. Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й

Леклер — лучший по итогам первой тренировки ГП Франции. Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й
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В Ле-Кастелле завершилась первая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал Макс Ферстеппен, представляющий «Ред Булл». Третьим стал ещё один пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в заезде не участвовал. Вместо него в рамках запланированной программы для молодых пилотов выступил чемпион Формулы-E Ник де Врис. Он стал девятым.

Формула-1. Гран-при Фрацнии. Первая свободная практика:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.33,930 (22 круга)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,091
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,338
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,951
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,049
6. Серхио Перес («Ред Булл») +1,244
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,302
8. Александер Албон («Уильямс») +1,484
9. Ник де Врис («Мерседес») +1,496
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,730
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,746
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,880
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,898
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,921
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,945
16. Мик Шумахер («Хаас») +2,092
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,174
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,197
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,402
20. Николас Латифи («Уильямс») +3,113

Формула-1 2022. Этап 12, Ле-Кастелле, Франция
Гран-при Франции. Свободная практика 1
22 июля 2022, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:33.930
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.091
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.338
Комментарии
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