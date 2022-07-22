Леклер — лучший по итогам первой тренировки ГП Франции. Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й

В Ле-Кастелле завершилась первая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал Макс Ферстеппен, представляющий «Ред Булл». Третьим стал ещё один пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в заезде не участвовал. Вместо него в рамках запланированной программы для молодых пилотов выступил чемпион Формулы-E Ник де Врис. Он стал девятым.

Формула-1. Гран-при Фрацнии. Первая свободная практика:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.33,930 (22 круга)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,091

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,338

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,951

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,049

6. Серхио Перес («Ред Булл») +1,244

7. Ландо Норрис («Макларен») +1,302

8. Александер Албон («Уильямс») +1,484

9. Ник де Врис («Мерседес») +1,496

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,730

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,746

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,880

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,898

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,921

15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,945

16. Мик Шумахер («Хаас») +2,092

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,174

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,197

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,402

20. Николас Латифи («Уильямс») +3,113