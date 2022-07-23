Увольнение гоночного директора Формулы-2 вызвало недовольство у сотрудников ФИА

Увольнение гоночного директора Формулы-2 Гвена Бурсье стало причиной недовольства многих сотрудников Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом информирует издание De Telegraaf.



Сообщается, что увольнение Бурсье стало совершенно неожиданным. Это, по сведениям источника, и стало причиной бурной реакции со стороны многих сотрудников ФИА.



«Мы создаём новую структуру для дирекции гонки после ухода Майкла Маси. Увольнение стало частью этого процесса. В переходный период нет ничего необычного в том, что происходят изменения в составе персонала», — дали комментарий в ФИА.



Напомним, в середине июля бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси принял решение покинуть ФИА, пожелав вернуться на родину.

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