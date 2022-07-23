Ферстаппен — лучший по итогам 3-й тренировки ГП Франции. Сайнс — 2-й, Леклер — 3-й

В Ле-Кастелле завершилась третья тренировка Гран-при Франции Формулы-1. Лучшим по её итогам стал Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Второй результат показал Карлос Сайнс из «Феррари». Третьим был напарник Сайнса Шарль Леклер.

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал четвёртое время.

Формула-1. Гран-при Фрацнии. Третья свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.32,272.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,354.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,637.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,983.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +1,021.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,104.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,233.

8. Александер Албон («Уильямс») +1,286.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1,397.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,479.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,516.

12. Николас Латифи («Уильямс») +1,569.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,597.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,600.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,639.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,759.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1,850.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,905.

19. Мик Шумахер («Хаас») +1,950.

20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,264.