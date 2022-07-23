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Ферстаппен — лучший по итогам 3-й тренировки ГП Франции. Сайнс — 2-й, Леклер — 3-й

Ферстаппен — лучший по итогам 3-й тренировки ГП Франции. Сайнс — 2-й, Леклер — 3-й
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В Ле-Кастелле завершилась третья тренировка Гран-при Франции Формулы-1. Лучшим по её итогам стал Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Второй результат показал Карлос Сайнс из «Феррари». Третьим был напарник Сайнса Шарль Леклер.

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал четвёртое время.

Формула-1. Гран-при Фрацнии. Третья свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.32,272.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,354.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,637.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,983.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +1,021.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,104.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,233.
8. Александер Албон («Уильямс») +1,286.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1,397.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,479.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,516.
12. Николас Латифи («Уильямс») +1,569.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,597.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,600.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,639.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,759.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,850.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,905.
19. Мик Шумахер («Хаас») +1,950.
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,264.

Формула-1 2022. Этап 12, Ле-Кастелле, Франция
Гран-при Франции. Свободная практика 3
23 июля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.272
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.354
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.637
Комментарии
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