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Вольф высказался о будущем Ника де Вриса в Формуле-1

Вольф высказался о будущем Ника де Вриса в Формуле-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о будущем чемпиона Формулы-Е, резервного пилота команды Ника де Вриса после того, как голландец провёл первую свободную практику за «Мерседес» на Гран-при Франции. Де Врис выступал вместо Льюиса Хэмилтона и показал девятый результат.

«Полагаю, что, если мы не сможем предложить ему интересный проект в Формуле-1, нам нужно будет его отпустить. Он рассматривает различные варианты: спортивные автомобили, Формула-Е, – но от перспективы оказаться в Формуле-1 никогда не откажешься.

Я действительно не могу ему помочь в этом вопросе, потому что мы не можем просто сказать какой-либо команде, чтобы она обратила на него внимание. Ведь это будет рассматриваться как вмешательство», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

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