Эндрю Шовлин высказался о выступлении «Мерседеса» в квалификации Гран-при Франции

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Франции.



«Сегодня была непростая квалификация. Весь день мы боролись за темп на одном круге, и оба гонщика проделали хорошую работу, чтобы вывести машины в первую шестёрку, учитывая, что пройти в финальную сессию было непросто. Мы пробовали разные подходы с шинами на круге выезда из боксов, но в общем-то это не давало нам лучшего темпа. На самом деле у нас нет ответа на вопрос, почему отрывы так возросли, но, по крайней мере, мы не слишком сильно проигрываем с точки зрения стартовых позиций.



Надеемся, что гоночный темп будет сильнее, что обычно и бывает, хотя в пятницу мы проехали недостаточно кругов, чтобы хорошо это понять. Надеюсь, в гонке мы окажемся сильнее и будем смотреть вперёд, а не назад», — приводит слова Шовлина F1chronicle.

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