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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Франции, Ферстаппен — второй

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Франции, Ферстаппен — второй
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В Ле-Кастелле завершилась квалификация Гран-при Франции. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,972.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,304.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,463.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,893.
5. Ландо Норрис («Макларен») +1,160.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,259.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,680.
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,908.
9. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени.

Не прошли в третий сегмент:

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,922.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.33,048.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.33,052.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.33,276.
15. Алекс Албон («Уильямс») — 1.33,307.

Не прошли во второй сегмент:

16. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.33,439.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.33,439.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.33,674.
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.33,701.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,794.

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