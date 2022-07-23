Леклер выиграл квалификацию Гран-при Франции, Ферстаппен — второй

В Ле-Кастелле завершилась квалификация Гран-при Франции. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртый результат.



Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,972.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,304.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,463.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,893.

5. Ландо Норрис («Макларен») +1,160.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,259.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,680.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,908.

9. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени.



Не прошли в третий сегмент:



11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,922.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.33,048.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.33,052.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.33,276.

15. Алекс Албон («Уильямс») — 1.33,307.



Не прошли во второй сегмент:



16. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.33,439.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.33,439.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.33,674.

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.33,701.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,794.