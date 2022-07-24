Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Иваса выиграл основную гонку Формулы-2 во Франции, Пуршер — 2-й, Вести — 3-й

Иваса выиграл основную гонку Формулы-2 во Франции, Пуршер — 2-й, Вести — 3-й
Комментарии

На трассе «Поль Рикар» завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем по её итогам стал японец Аюму Иваса. Второй результат показал француз Тео Пуршер. Тройку лучших замкнул представитель Дании Фредерик Вести. Лидер общего зачёта, бразилец Фелипе Другович был четвёртым.

Формула-2. Франция. Основная гонка:

1. Аюму Иваса (DAMS) — 30 кругов.
2. Тео Пуршер (ART Grand Prix)+8.6.
3. Фредерик Вести (ART Grand Prix)+9.8.
4. Фелипе Другович (MP Motorsport)+10.2 .
5. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing)+16.0.
6. Лиам Лоусон (Carlin +19.6.
7. Джехан Дарувала (Prema Racing)+27.5.
8. Рой Ниссани (DAMS)+32.8.
9. Клеман Новалак (MP Motorsport) +36.5.
10. Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System)+37.6.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022