Иваса выиграл основную гонку Формулы-2 во Франции, Пуршер — 2-й, Вести — 3-й
Поделиться
На трассе «Поль Рикар» завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем по её итогам стал японец Аюму Иваса. Второй результат показал француз Тео Пуршер. Тройку лучших замкнул представитель Дании Фредерик Вести. Лидер общего зачёта, бразилец Фелипе Другович был четвёртым.
Формула-2. Франция. Основная гонка:
1. Аюму Иваса (DAMS) — 30 кругов.
2. Тео Пуршер (ART Grand Prix)+8.6.
3. Фредерик Вести (ART Grand Prix)+9.8.
4. Фелипе Другович (MP Motorsport)+10.2 .
5. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing)+16.0.
6. Лиам Лоусон (Carlin +19.6.
7. Джехан Дарувала (Prema Racing)+27.5.
8. Рой Ниссани (DAMS)+32.8.
9. Клеман Новалак (MP Motorsport) +36.5.
10. Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System)+37.6.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
12:53
-
12:21
-
12:00
-
11:49
-
10:40
-
09:49
-
01:21
-
00:54
- 23 июля 2022
-
23:54
-
22:56
-
22:17
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:13
-
20:57
-
20:57
-
20:47
-
19:55
-
19:50
-
19:15
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
17:01
-
16:37
-
16:23
-
15:44
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:27
-
14:17
Партнерский контент