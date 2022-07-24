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«Недостижимо для нас». Алонсо — об отставании от Норриса в квалификации Гран-при Франции

«Недостижимо для нас». Алонсо — об отставании от Норриса в квалификации Гран-при Франции
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что был обеспокоен своим отставанием от гонщика «Макларена» Ландо Норрис в квалификации на Гран-при Франции. Напомним, Алонсо показал седьмой результат, Норрс — пятый. «Альпин» и «Макларен» в настоящее время ведут борьбу за четвёртое место в Кубке конструкторов. У обеих команд по 81 баллу.

«Мы приехали сюда, имея более высокие ожидания. Возможно, это связано с тем, как мы выступили в Сильверстоуне и Австрии. Там мы были очень конкурентоспособны. Мы думали, что и здесь будем впереди средней части пелотона.

Но «Альфа Таури» и «Макларен», похоже, значительно улучшили машину с помощью обновлений. Мы боролись изо всех сил. Честно говоря, теперь, когда я увидел, что Ландо оказался на полсекунды впереди, то понял, что это немного чересчур. Это недостижимо для нас, и такая ситуация немного беспокоит. И всё-таки надеюсь, мы сможем бросить им вызов», — приводит слова Алонсо RaceFans.

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