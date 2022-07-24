Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Уильямсе» ответили на вопрос о возможной аренде Оскара Пиастри

В «Уильямсе» ответили на вопрос о возможной аренде Оскара Пиастри
Комментарии

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что американский гонщик Формулы-2 Логан Сарджент доказал, что заслуживает шанса выступить за команду в свободной практике в конце этого года.

«Является ли Сарджент главным претендентом на вторую пятничную тренировку? Полагаю, что да. Но мы ещё не объявили об этом. Конечно, у нас есть наша академия молодых пилотов, которая работает очень здорово. Логан выиграл последние две гонки в Формуле-2. Так что я думаю, он заслуживает того, чтобы сесть в машину», — приводит слова Капито RaceFans.

Йост также ответил на вопрос о возможном приходе в команду австралийца Оскара Пиастри. Ранее исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси заявил, что гоночный коллектив готов отпустить его в аренду.

«Я думаю, что, если бы это было лучше для нас, мы бы подумали об этом. Если это не так, то у нас было бы другое лучшее решение. А мы так или иначе стремимся к лучшему», — сказал Капито.

Новость по теме
В «Альпин» уверены, что и Алонсо, и Пиастри будут выступать в Формуле-1 в 2023 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022