В «Уильямсе» ответили на вопрос о возможной аренде Оскара Пиастри

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что американский гонщик Формулы-2 Логан Сарджент доказал, что заслуживает шанса выступить за команду в свободной практике в конце этого года.
«Является ли Сарджент главным претендентом на вторую пятничную тренировку? Полагаю, что да. Но мы ещё не объявили об этом. Конечно, у нас есть наша академия молодых пилотов, которая работает очень здорово. Логан выиграл последние две гонки в Формуле-2. Так что я думаю, он заслуживает того, чтобы сесть в машину», — приводит слова Капито RaceFans.
Йост также ответил на вопрос о возможном приходе в команду австралийца Оскара Пиастри. Ранее исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси заявил, что гоночный коллектив готов отпустить его в аренду.
«Я думаю, что, если бы это было лучше для нас, мы бы подумали об этом. Если это не так, то у нас было бы другое лучшее решение. А мы так или иначе стремимся к лучшему», — сказал Капито.
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