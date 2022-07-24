Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции, Хэмилтон — второй, Леклер сошёл

В Ле-Кастелле на трассе «Поль Рикар» завершился Гран-при Франции Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку призёров замкнул ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Один из лидеров чемпионата Шарль Леклер («Феррари») попал в аварию и сошёл с гонки. На момент схода он лидировал.

Гран-при Франции. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +10.587.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +16.495.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +17.310.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +28.872.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +42.879.

7. Ландо Норрис («Макларен») +52.026.

8. Эстебан Окон («Альпин») +56.959.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:00.372.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:02.549.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:04.494.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:05.448.

13. Александер Албон («Уильямс») +1:08.565.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:16.666.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:20.394.

Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.