Гран-при Франции — 2022, вероятно, станет последним для страны в ближайшие годы

Этап Формулы-1 в Ле-Кастелле (Франция) будет исключён из календаря соревнований, сообщается в эфире Sky Germany. Нынешний контракт на проведение Гран-при Франции подходит к концу, и его продление практически исключено.
Напомним, последним победителем Гран-при Франции стал пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, впоследствии выигравший чемпионат сезона-2021. Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», третьим – напарник Ферстаппена, мексиканец Серхио Перес.
Нынешний же общий зачёт пилотов в настоящее время также возглавляет Ферстаппен, на счету которого 208 очков. У Шарля Леклера из «Феррари», идущего на второй позиции, 170 очков.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись ссылкой: Формула-1. Гран-при Франции — 2022. Онлайн-трансляция гонки.
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