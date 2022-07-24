Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о втором месте на Гран-при Франции: потерял, наверное, килограмма три

Хэмилтон — о втором месте на Гран-при Франции: потерял, наверное, килограмма три
Комментарии

Пилот команды «Мерседес» и семикратный победитель Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле. Напомним, Хэмилтон финишировал вторым, уступив голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Третьим стал напарник и соотечественник Хэмилтона Джордж Расселл.

«Я всегда восхищался болельщиками, которые здесь собираются, спасибо вам. Мы добились отличного результата. Джордж тоже поднялся на подиум, и это здорово. Гонка получилась очень непростой. Я потерял, наверное, килограмма три.

Следующая гонка пройдёт в Будапеште – люблю эту трассу, но мы вряд ли сможем побороться там с «Феррари» и «Ред Булл». Надеюсь, мы сделаем шаг вперёд и приблизимся к ним», – сказал пилот после гонки.

Новость по теме
Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции, Хэмилтон — второй, Леклер сошёл
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022