Хэмилтон — о втором месте на Гран-при Франции: потерял, наверное, килограмма три

Пилот команды «Мерседес» и семикратный победитель Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле. Напомним, Хэмилтон финишировал вторым, уступив голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Третьим стал напарник и соотечественник Хэмилтона Джордж Расселл.

«Я всегда восхищался болельщиками, которые здесь собираются, спасибо вам. Мы добились отличного результата. Джордж тоже поднялся на подиум, и это здорово. Гонка получилась очень непростой. Я потерял, наверное, килограмма три.

Следующая гонка пройдёт в Будапеште – люблю эту трассу, но мы вряд ли сможем побороться там с «Феррари» и «Ред Булл». Надеюсь, мы сделаем шаг вперёд и приблизимся к ним», – сказал пилот после гонки.