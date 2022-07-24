Нико Росберг объяснил, почему не верит в вину Леклера в аварии на Гран-при Франции

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг объяснил, почему он считает, что Шарль Леклер вряд ли сам допустил ошибку перед аварией на Гран-при Франции.
«Я правда думаю, что с его стороны было преждевременно брать вину на себя. Ему нужно отойти. То, что произошло, очень необычно: в том месте трассы ты даже не атакуешь по максимуму, ты бережёшь шины.
Если зад машины начинает так себя вести… Это ровно то место, где сзади появляется ветер, и если тебе не повезёт с порывом ветра или чем-то таким, то машина может внезапно потерять двадцать процентов прижимной силы в один момент.
Кроме того, что в том эпизоде было с мотором? Достаточно маленького перебоя, чтобы зад машины вышел из-под контроля. Я правда думаю, что им нужно какое-то время, чтобы изучить этот эпизод, потому что я всё ещё не могу поверить, что это может быть ошибкой пилота», — заявил Росберг в эфире Sky Sports.
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