«Я теряю слишком много очков». Леклер взял на себя вину за сход с ГП Франции

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал досрочное завершение выступления в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле. Напомним, у Леклера, шедшего лидером, возникли проблемы с управлением, после чего он врезался в отбойник.

«Это была ошибка. Я говорю, что выступаю на высочайшем уровне в своей карьере, но если я продолжу совершать подобные ошибки, тогда выступления на высочайшем уровне будут бессмысленны.

Я теряю слишком много очков. Семь очков я потерял в Имоле, 25 – здесь, хотя сегодня у нас была сильнейшая машина на трассе. Так что если мы проиграем чемпионат с разницей в 32 очка, я буду понимать, откуда они взялись. Всё это просто неприемлемо, мне нужно сделать выводы», – сказал пилот после гонки.