«Я теряю слишком много очков». Леклер взял на себя вину за сход с ГП Франции
Поделиться
Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал досрочное завершение выступления в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле. Напомним, у Леклера, шедшего лидером, возникли проблемы с управлением, после чего он врезался в отбойник.
«Это была ошибка. Я говорю, что выступаю на высочайшем уровне в своей карьере, но если я продолжу совершать подобные ошибки, тогда выступления на высочайшем уровне будут бессмысленны.
Я теряю слишком много очков. Семь очков я потерял в Имоле, 25 – здесь, хотя сегодня у нас была сильнейшая машина на трассе. Так что если мы проиграем чемпионат с разницей в 32 очка, я буду понимать, откуда они взялись. Всё это просто неприемлемо, мне нужно сделать выводы», – сказал пилот после гонки.
Новость по темеШарль Леклер попал в аварию и сошёл, лидируя на Гран-при Франции
Комментарии
- 24 июля 2022
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:30
-
16:50
-
16:41
-
15:22
-
14:50
-
14:09
-
13:35
-
12:53
-
12:21
-
12:00
-
11:49
-
10:40
-
09:49
-
01:21
-
00:54
- 23 июля 2022
-
23:54
-
22:56
-
22:17
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:13
-
20:57
Партнерский контент